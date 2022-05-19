2022/05/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزالدين مصطفى جلولي كاتب جزائري كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي ترأسها المرحوم عباسي مدني حزبا رائدا في العالم العربي، افتك من النظام السياسي شرعية الحكم التي طالما ادعاها بلا دليل، وزادها مشروعية برفع راية الإسلام حلا لمشكلات الحياة؛ فدب دبيب الكيد من القاصي والداني، واجتمعت كلمتهم على وأد هذا المارد في المهد قبل أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراجعة في سيرة زعيم سياسي جزائري ..عباسي مدني ، ما له وما عليه – عزالدين مصطفى جلولي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراجعة في سيرة زعيم سياسي جزائري ..عباسي مدني ، ما له وما عليه – عزالدين مصطفى جلولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).