2022/05/19 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محام، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عمرو أبو خضير، أحد حاملي نعش صحفية الجزيرة المقتولة، شيرين أبو عاقلة، الثلاثاء، بتهم تتعلق بالإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محام: اعتقال أحد حاملي نعش شيرين أبو عاقلة.. والشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محام: اعتقال أحد حاملي نعش شيرين أبو عاقلة.. والشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).