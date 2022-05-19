بعد توجيهات الكاظمي.. برقية عاجلة من قائد عمليات بغداد تخص السيطرات (وثيقة)

2022/05/19 | 01:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر قائد عمليات بغداد، الخميس، توجيهات عاجلة بشأن السيطرات والمرابطات في العاصمة.ونصت البرقية التي حصلت (بغداد اليوم) عليها، على ان "قائد العمليات اصدر توجيهات الى المقر المتقدم لعمليات الرصافة والكرخ وشرطة بغداد بتزويد القيادة باسماء السيطرات والمرابطات التي تم رفعها"، جاء ذلك بعد التوجيهات التي اصدرها الكاظمي.

ادناه نص البرقية:

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