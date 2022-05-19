2022/05/19 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان مسرحي في معهد الفنون الجميلة في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -OcJXcpajBY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان مسرحي في معهد الفنون الجميلة في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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