الأبيض يبتسم لفرانكفورت في يوروبا ليغ

2022/05/19 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسم اللون الأبيض مجددًا لأينتراخت فرانكفورت الألماني بعد أن توّج، الأربعاء، بلقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً، عندما ظفر بالدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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