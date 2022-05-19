خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي.. ويوضح تفاصيل اللقاء

2022/05/19 | 03:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الأربعاء، إنه التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وجرى خلال اللقاء "استعراض الشراكة السعودية - الأمريكية

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