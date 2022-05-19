الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل

2022/05/19 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من له أحقية إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان؟

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