بلينكن: روسيا وحدها المسؤولة عن أزمة الغذاء بسبب غزو أوكرانيا

2022/05/19 | 04:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه من الخطأ القول إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء الناتجة عن حرب أوكرانيا.

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