أمنستي  تطالب فيفا بـ 440 مليون دولار تعويضا لعمال مونديال قطر

2022/05/19 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المدافعة عن حقوق الإنسان، الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين "تعرضوا لسوء المعاملة" في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف.

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