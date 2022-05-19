مسؤول استخبارات متقاعد يتهم المغرب بابتزاز رئيس الحكومة الإسبانية

2022/05/19 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال تغيير مدريد لموقفها من قضية الصحراء الغربية يثير الجدل في إسبانيا، إذ أيام بعد اتهام عقيد إسباني متقاعد المغرب بـ"ابتزاز" رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بمعلومات استخباراتية عن الأنشطة التجارية المالية لزوجته، بيغونيا غوميز، خرج محلل سياسي إسباني ليقدم تفاصيل عن هذه الرواية.

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