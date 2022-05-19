واشنطن تطالب منظمة الصحة بدعوة تايوان لحضور جمعيتها العامة

2022/05/19 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الولايات المتحدة، الأربعاء، مجددا منظمة الصحة العالمية بـ"دعوة" تايوان لحضور جمعيتها العامة السنوية بصفة مراقب للاستفادة من "خبرة" الجزيرة في مكافحة كوفيد-19، في موقف تعارضه بشدة الصين.

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