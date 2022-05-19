تركيا: يجب معالجة مخاوفنا الأمنية بشأن أزمة الناتو بطريقة عملية وليس بالكلمات

2022/05/19 | 05:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، إنه "من غير المقبول" أن تفرض الدول التي تريد أن تصبح أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قيودًا على الصادرات الدفاعية وتدعم المنظمات التي تهدد تركيا.

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