2022/05/19 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه "ممتن للتضامن" الذي أظهرته تركيا "لجهود الولايات المتحدة وحلفائها لدعم أوكرانيا ورؤية العدوان الروسي ينتهي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن ونظيره التركي.. محادثات "إيجابية" شملت انضمام فنلندا والسويد للناتو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن ونظيره التركي.. محادثات "إيجابية" شملت انضمام فنلندا والسويد للناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).