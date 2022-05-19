بعد مهاجمة السعودية.. أمير سعودي ينشر فيديو اعتراف حسن نصرالله عن علاقة حزب الله بإيران

2022/05/19 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الأربعاء، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ومهاجمته المملكة عقب نتائج الانتخابات النيابية بلبنان.

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