هل ستهدد -Horizon Worlds- خصوصية معلوماتك وأمانك على شبكة الإنترنت؟ - إدريس ولد القابلة

2022/05/19 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة سبق لشركة "Meta "الأمريكية أن أطلقت مشروعها "Horizon Worlds" الخاص بالألعاب الإلكترونية في الواقع الافتراضي في أواخر سنة 2021 في الولايات المتحدة وكندا.وهو عالم افتراضي يبدو كأنه شبكة تواصل اجتماعية مستقبلية ، ولم يكن بالإمكان الوصول إليه وقتئذ إلا عبر سماعة - Oculus Quest - وهي علامة تجارية على فيسبوك متخصصة في الواقع الافتراضي.



و توفر المنصة مجالا واسعا ، حيث يمكن قضاء الوقت والتفاعل مع ال ......





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