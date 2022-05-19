الوباء في كوريا الشمالية.. مخاوف من خطوة قد يتخذها الزعيم كيم

2022/05/19 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يحضر اجتماعا حول استراتيجيات مكافحة انتشار فيروس كورونا في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

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