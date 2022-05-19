زلة لسان من بوش عن بوتين والخلط بين احتلال العراق وأوكرانيا تثير ضجة

2022/05/19 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.

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