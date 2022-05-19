نقص حليب الأطفال في أميركا.. بايدن يتخذ إجراءات عاجلة

2022/05/19 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن إجراءات عاجلة يوم الأربعاء لمعالجة النقص في حليب الأطفال على مستوى البلاد، مفعلا بقانون الإنتاج الدفاعي لزيادة الإنتاج وإنشاء "عملية Fly Formula" لنشر طائرات وزارة الدفاع لتسريع شحنات الحليب الصناعي إلى الولايات المتحدة من الخارج.

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