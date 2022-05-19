السعودية.. ضجة على فيديو

2022/05/19 | 07:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة سعودية زعمت أنها منتعت من الجلوش خلال ساعات عملها بأحد المراكز التجارية بالعاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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