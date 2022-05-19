انهيار العملات المشفرة.. فائدة واحدة تهم العالم

2022/05/19 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انهيار أسعار العملات الرقمية في إعطاء "جرعة أمل" بشأن إبطاء تغير المناخ، وهو ما يعتبر "خبرا سارا" للعالم، وفقا لموقع"ذا كونفرسيشن".

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