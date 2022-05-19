اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديداً لتتعافى من خسائر مبكرة

2022/05/19 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتتعافى من خسائر مبكرة، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 1.50 أو 1.37 بالمئة إلى 110.61 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من […]

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