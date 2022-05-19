امريكا تعلن اكتشاف أول حالة اصابة بـ”جدري القردة”

2022/05/19 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عن اكتشاف الحالة الأولى لمرض “جدري القردة” في عام 2022 في الولايات المتحدة.الولايات المتحدة تعلن اكتشاف أول حالة اصابة بـ”جدري القردة” يتوسع في أوروبا وجاء في بيان أصدرته الوزارة: “أكدت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس اليوم (18 مايو) حالة واحدة من حالات الإصابة بعدوى […]

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