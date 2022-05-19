حسابات بوتين و

2022/05/19 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تقديم فنلندا والسويد طلبا رسميا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ألقوا فيها الضوء على حسابات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في هذا الصدد.

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