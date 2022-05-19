2022/05/19 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى علماء هذا الأسبوع تجربة سريرية لعلاج شخص مصاب بالسرطان، بطريقة لم يتم اختبارها من قبل في مواجهة المرض القاتل.ويعتمد العلاج فيروسا مصمما لقتل الخلايا السرطانية بشكل انتقائي، مع تضخيم استجابة الجسم المناعية للسرطان.ويأمل العلماء في حال نجاح تجربتهم أن يساعد ذلك من يعاني أوراما سرطانية خطيرة، بالتعاون مع الأدوية الأخرى […]

ظهرت المقالة السلاح “فيروس”..



تجربة واعدة لعلاج “المرض القاتل” أولاً على ايرث نيوز.

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