اليوم .. انطلاق منافسات الجولة الـ 32 من دوري الكرة الممتاز

2022/05/19 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تنطلق اليوم الخميس منافســات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز، بإقامة 4 لقاءات، إذ يلعب الزوراء أمام الميناء، بطموح الحصول على النقاط الكاملة، من أجل الارتقاء إلى المربع الذهبي، في حين يأمل السـفانة أن تكون هذه المواجهة الانطلاقة الحقيقية له في صراع الابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.وفي لقاء ثان يحـل الطلبة ضيفاً على نادي القاسم في مباراة صعبة للأنيق الطامحإلى التشبث بموقع الوصافة، بينما يرنو ممثل محافظة بابل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية أملا بضمان البقاء في مصاف دوري الكبار.ويلعب اليوم أيضــاً النجف أمام نفط ميسان، ويستضيف الديوانية نظيره سامراء.وتستكمل لقاءات الجولــة 32 غداً الجمعة، حينمــا يلتقي نفط الوسط فريق نفــط البصرة،ويواجه الكــرخ نظيره أمانة بغداد، في حين سيكون ملعـب الصناعة مسرحاً لمباراة أصحاب الدار وضيفه الكهرباء، بينما يشد النفط الرحال لملاقاة زاخو.وتختتم منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة مباراتين يستضيفهما ملعب الشعبالدولي، ســتجمع المواجهة الأولى الشرطة الــذي كان قد حســم لقـب البطولة مبكراً والقادم من الشمال نوروز الساعي لتعزيز موقعه بين ترتيب الفرق، والثانية بين القوة الجوية الطامح لتصحيح المسار والظفر بالوصافة ومنافسه فريق أربيل.

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