حقيقة التقاط طيار

2022/05/19 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها لطيار يلتقط "سيلفي" من شباك الطائرة وهي تحلق في الجو معرضا نفسه للخطر، ليثبت لزوجته أنه في العمل.إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة ركبها الطيار نفسه.

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