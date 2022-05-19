خبيرة تغذية تكشف عن الجانب “المظلم” للطماطم

2022/05/19 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت خبيرة التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا من أنه بالرغم من أن الطماطم لها خصائص مفيدة، يجب على بعض الناس أن يحدوا من كمية هذه الخضار في نظامهم الغذائي.وأشارت إلى أن المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن يجعل الطماطم منتجًا غذائيًا قيمًا، لكن الطماطم غير الناضجة يمكن أن تحتوي على مادة خطيرة مثل “السولانين”.[…]

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