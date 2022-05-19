ذي قار.. انفجار يستهدفت رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي

2022/05/19 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي إلى تفجير في محافظة ذي قار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الخميس، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار”.واضاف المصدر ان “التفجير لم يخلّف اي […]

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انفجار يستهدفت رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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