2022/05/19 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).