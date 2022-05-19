"يسقط الديكتاتور".. إيرانيون يهتفون ضد المرشد الأعلى ورئيسي في محافظات البلاد لهذا السبب

2022/05/19 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت موجات احتجاجات في أنحاء المحافظات الإيرانية خلال الأسبوع الماضي بعد أن تسبب قرار حكومي بقطع الدعم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

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