2022/05/19 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإندلاع حريق قرب مجمع تجاري وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "13 فرقة من مديرية الدفاع المدني وعجلات اسناد حوضية توجهت لإخماد حريق إندلع داخل مخزن مواد انشائية بالقرب من مجمع مشن وسط العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندلاع حريق قرب مجمع تجاري وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندلاع حريق قرب مجمع تجاري وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).