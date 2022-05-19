2022/05/19 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، اليوم الخميس، القبض على اثنين من المجرمين خطرين وبحوزتهم سلاح ناري ورمانات يدوية في قضاء المجر الكبير جنوب غرب محافطة ميسان .

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن الحملة الامنية التي تتبناها اجهزتها الأمنية للحد من انتشار السلاح والقاء القبض على المطلوبين، شرعت مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني والجيش العراقي حيث تمكنت من اعتقال متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة ابرزها الارهاب والتهديد والمادة ( 456) من قانون العقوبات وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشنكوف وقنابل يدوية ( رمانات) ".

وأضافت المديرية انه "بعد ورود معلومات.



استخبارية دقيقةعن مكان تواجد المجرمين تم تشكل قوة مشتركة وتطويق المكان بغية اقتحامه بعد اصرار المجرمين بعدم تسليم انفسهم حيث بعد مرور اكثر من ساعة على تطويق المكان تم اقتحامه والقاء القبض عليهم".وأشارت الى أن "المتهمين تمت أحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات (العادلة) بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهمين 'خطرين' في احدى مناطق المجر الكبير بميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهمين 'خطرين' في احدى مناطق المجر الكبير بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).