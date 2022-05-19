48 رحلة على متن الطائر الأخضر ليوم غد

2022/05/19 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.وبحسب الجدول أدناه فأن عدد الرحلات الكلية بلغت 48 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، أذ بلغت عدد الرحلات الداخلية 16 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 32 رحلة.

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