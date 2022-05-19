"ضابط أميركي رفيع" في ماريوبول.. حقيقة صورة الاعتقال

2022/05/19 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تشديد القوات الروسيّة الخناق على جيوب المقاومة الأوكرانيّة في مدينة ماريوبول، ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر اعتقال ضابط أميركي رفيع هناك اسمه إريك ولسون.

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