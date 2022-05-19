46 عاما من الانتظار من أجل صحراء غربية حرة ومستقلة - منظمة التيار الأحمر – اسبانيا

2022/05/19 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_التيار_الأحمر_–_اسبانيا الصحراء الغربية هي إحدى تلك القضايا التي غالباً ما تفهم على أنها معركة حنين إلى الماضي، يصر الرومانسيون فقط على الدفاع عنها.



ومع ذلك، فإن الوضع في الصحراء هو المثال الحقيقي للسلبية المؤسساتية في مواجهة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بدءاً من حق الشعوب في تقرير المصير.



وفي هذا الصدد، تتحمل الدولة الإسبانية مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية مهمة تجاه الصحراء، والتي رفضت ممارستها لفترة طويلة.



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