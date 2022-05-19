“سنحول أقوالنا إلى حقيقة”.. الصين تحذر الولايات المتحدة

2022/05/19 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال يانغ جيه تشي رئيس ديوان الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية في حال تدخل أمريكي بشؤونها الداخلية.وذكرت وزارة الخارجية، أن المسؤول الصيني شدد في حديث هاتفي مع جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، على أن واشنطن قامت خلال فترة […]

ظهرت المقالة “سنحول أقوالنا إلى حقيقة”..



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