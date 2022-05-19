2022/05/19 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمزج أذربيجان بين الشرق والغرب.وعند زيارة البلاد، ستحظى بفرصة الاستمتاع بحياة المدن في العاصمة باكو، مع كون معالمها الطبيعية على مقربة منك في حال أردت التوجّه إليها والاسترخاء.وتجذب هذه الوجهة أيضًا المسافرات المنفردات، وخصوصًا من المملكة العربية السعودية، ومسافري دول الخليج المهتمين بالسياحة الصحية.

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