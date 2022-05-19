نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

2022/05/19 | 09:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ، بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان ، أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، لمراجعة الشراكة وبحث التعاون العسكري بين البلدين ، .

وغرد بن سلمان على “تويتر” مُرفقاً صورة تجمعه بأوستن على هامش اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين السعودية والولايات المتحدة : “التقيت لويد أوستن بتوجيهات من سمو ولي العهد محمد بن سلمان ، لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين الصديقين”.

وأشار إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال

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