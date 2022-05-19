نجم ميلان “ثيو هيرنانديز” يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بهدف مميز (فيديو)

2022/05/19 | 09:16 - المصدر: قناة التغيير

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دخل مدافع نادي ميلان ثيو هيرنانديز، تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تسجيله هدفا رائعا ضد أتالانتا، وبحسب الإحصائيات ركض هيرنانديز أطول مسافة للاعب بالكرة قبل زيارة الشباك في الدوري الإيطالي منذ عام الفين وخمسة عشر.

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