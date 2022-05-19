وزير المالية البريطاني يحذر: الوضع الاقتصادي خطير للغاية

2022/05/19 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك، من أن الوضع الاقتصادي خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.وقال سوناك في خطاب أمام عدد من الشركات إن الحكومة “مستعدة لبذل المزيد” لمساعدة الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والغذاء، […]

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