تكبيل طفلة والتنكيل بها في إدلب.. والمتهم أحد أقاربها

2022/05/19 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، قصة طفلة لا يتعدى عمرها 7 سنوات، وجدت مكبلة اليدين بالحبال، بعد التنكيل بها من قبل أحد أقاربها في إدلب.

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