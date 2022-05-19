هندسة الحشد تنفذ حملة تنظيف في بغداد لإزالة اثار العاصفة الغبارية

2022/05/19 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن مباشرة الهندسة العسكرية التابعة له بتنفيذ حملة لتنظيف عدد من شوارع العاصمة بغداد عقب موجة الغبار الأخيرة.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بتنفيذ حملة لتنظيف عدد من شوارع العاصمة بغداد عقب موجة الغبار التي […]

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