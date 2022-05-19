طابور الانتظار فيه يبدأ الساعة 3 صباحا.. هل هذا أفضل مطعم

2022/05/19 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر ولاية تكساس الأمريكية بمشويّات الـ"باربكيو" المدخّنة، حيث يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لتجربتها.اكتشف المكان الذي حصل على لقب الأفضل في الولاية وما الذي يستعدّ الناس لتحمّله للحصول على لحم الـ"باربكيو" فيه.

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