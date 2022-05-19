هل ستقوم مصر ببيع موانئها ؟؟ بعد طرحها ودمجها موانئ كبرى بالبورصة

2022/05/19 | 09:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة لمجابهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، وهي خطوة اعتبرها معارضون “مرحلة جديدة لبيع أصول مؤسسات الدولة”.

وقال رئيس الوزراء “مصطفي مدبولي” إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بـ30% في الوقت الراهن.

وتابع مدبولي أن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، مضيفا بأن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ عالميا، إذ بلغ حجم الخسائر على مستوى العالم 12 تريليون دولار.

وقد قدرت الحكومة المصرية تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة البلاد بـ 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا.

لكن الأمر الذي أثار الجدل الأكبر هو إعلان مدبولي عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”.

كما أعلن وزير النقل “كامل الوزير” بأن الموانئ المؤهلة للطرح بالبورصة ، هي : دمياط ، والإسكندرية ، وشرق بورسعيد ، وغرب بورسعيد ، والعين السخنة ،و سفاجا ،والأدبية.

وطمأن الوزير – عبر شاشات التلفزة – أن الاتجاه الجديد في التعامل مع الشركات الحكومية لا يعني بيعها لجهات أجنبية.

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