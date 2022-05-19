2022/05/19 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعين إلى ضرورة استئناف تعزيز تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية.وقال مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، ومستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا، الطبيب أشيش جها، ومديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل […]

ظهرت المقالة خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).