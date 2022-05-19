لجنة كرة الصالات تحدد موعد انعقاد مؤتمر الدوري لكرة الصالات للفرات الأوسط

2022/05/19 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن رئيسُ لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين، عن موعدِ انعقاد المُؤتمر الفني لمسابقةِ دوري الدرجة الأولى لكرةِ الصالات لمنطقةِ الفرات الأوسط في كربلاء.

وقالَ عبد الحسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الفرعيّ لمحافظةِ كربلاء حددَ يوم السبت الموافق (21/5/2022) الرابعة عصراً موعداً لانعقادِ المُؤتمر الفني الخاصّ بأنديةِ الفرات الأوسط، بحضور ممثلي الأندية المشاركة".

وأشار البيان الى ان "عبد الحسين ثمن دورَ رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي في كربلاء في احتضانِ هذه المسابقة التي يتوقعُ لها النجاح، لا سيما أن محافظة كربلاء احتضنت بتميزٍ العديدَ من البطولات التي تخصُ لعبةَ كرة الصالات".

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