2022/05/19 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاويأكد مدرب فريق نادي الحويجة بكرة القدم عادل خضير، أن فريقه استحق صدارة المجموعة الثانية في ختام المرحلة الأولى من الدوري المؤهل إلى الدرجة الأولى بعد فوزه على الصويرة بهدفين نظيفين . وقال خضير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس، إن " تصدرنا للمجموعة الثانية بسبع نقاط وانفرادنا بصدارة المجموعة لم يأت من فراغ وانما جاء بجهود كبيرة بذلها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر والملاك التدريبي وإدارة النادي ". واضاف خضير " لقد خطونا خطوات كبيرة نحو التأهل إلى الدرجة الأولى ولم يتبقَ لنا الا القليل ونسعى إلى صدارة المجموعة في المرحلة الثانية لنيل شرف خوض المباراة النهائية مع متصدر المجموعة الأولى على أرض ملعب الشعب الدولي ". وتابع خضير أن " مباراتنا مع الصويرة كانت جيدة على الرغم من كثرة الإصابات في صفوف الفريق إلا أننا استطعنا التعامل معها بشكل صحيح وخرجنا متفوقين بهدفين نظيفين على الرغم من ضياع الكثير من الفرص التي كان من المفترض أن تترجم إلى أهداف "، مستدركاً: "علينا التفكير في المرحلة الثانية وفي مباراتنا المقبلة مع الصوفية الأحد المقبل والتي ستكون في محافظة الانبار ".من جانب آخر علل مدرب الصويرة نزار مراح لـ(واع) اسباب خسارة فريقه إلى الإرهاق بسبب السفر وقطع مسافة كبيرة من محافظة واسط الى كركوك ومن ثم إلى قضاء الحويجة" . واضاف مراح، أن " فريقنا يعاني من نقص اللاعب الهداف الذي يجيد التعامل في الكرة أمام المرمى ويترجم بناء الهجمات إلى أهداف " ، لافتاً الى أن "الملاك التدريبي شخص ذلك منذ المباراة الأولى إلا أن إمكانيات النادي المالية المحدودة لم تسعفنا في التعاقد مع لاعب يجيد هذا المركز ". وتابع مراح : " نأمل في المرحلة الثانية زيادة غلتنا من النقاط واحتلال مركز متقدم في المجموعة على الرغم من صعوبة المهمة ونثمن الاستقبال الكبير من قبل جماهير الحويجة وتشجيعهم الحضاري للفريقين ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الحويجة : فريقنا استحق صدارة المجموعة الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الحويجة : فريقنا استحق صدارة المجموعة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).