أمريكا تُعلن عن اكتشاف 5 جواسيس للصين داخلها

2022/05/19 | 10:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم أمس ، الأربعاء 18 أيار، أن أربعة ضباط مخابرات صينيين ومواطن أمريكي ،اُتِهموا بالتجسس على معارضين وقيادات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية يقيمون في الولايات المتحدة.

وتقول عريضة الاتهام إن وانغ شوجون، من كوينز في نيويورك، استغل وضعه داخل مجتمعات المغتربين الصينيين والمعارضين والمنشقين ، لجمع معلومات عن أنشطتهم لحساب وزارة أمن الدولة في الصين.

كما وذكرت وزارة العدل أن وانغ (73 عاماً) اعتقل في ، 16 آذار ، وسيمثل أمام المحكمة في موعد لاحق.

من جهتها السفارة الصينية في واشنطن ، قالت في بيان مكتوب أُرسل إلى “رويترز”، “أن الاتهامات المزعومة التي وجهتها الولايات المتحدة محض افتراء”.

وأضافت “نحث الجانب الأميركي على إجراء تحقيق عادل وقانوني، والتعامل بشكل مناسب مع القضايا ذات الصلة، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين المعنيين”.

وأضافت عريضة الاتهام أن وانغ قدم معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية منذ عام 2011 على الأقل، مشيرة إلى أن المسؤولين فيها وجهوه ليستهدف نشطاء موالين للديمقراطية من هونغ كونغ ومدافعين عن استقلال تايوان وقضايا الإيغور ونشطاء التيبت.

اندبندنت + رويترز

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