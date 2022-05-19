سعر الذهب ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية

2022/05/19 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفض سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، تحت ضغط زيادة عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وفقًا لبيانات التداول.وهبط سعر العقود الآجلة لشهر حزيران للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 3.95 دولار أو 0.21% إلى 1812.12 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 8:41 بتوقيت غرينتش.تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر تموز بنسبة 0.66% إلى 21.407 دولار […]

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