استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة قرب الناصرية

2022/05/19 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود مدينة الناصرية.

وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق ضمن حدود مدينة الناصرية، انفجرت مستهدفة رتلاً تابعا للتحالف الدولي دون اصابات”.

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